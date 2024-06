Inter, le altre si rinforzano adesso! C’è un dominio da ribadire

Ci vuole calma, tantissima calma di fronte ai colpi delle avversarie. L’Inter si è mossa con anticipo e inizierà la prossima stagione da campione d’Italia. Il dominio sarà ancora da ribadire.

RINFORZI – Era ovvio che le rivali si rinforzassero in questo periodo. I punti di distanza dall’Inter sono stati esorbitanti, c’era e c’è tutt’ora un gap da colmare con la neo-campione d’Italia. La Juventus si è assicurata Thiago Motta, anche se non ha ancora firmato. Il Napoli ha annunciato Antonio Conte e ritorna in pompa magna tra le favorite per lo Scudetto, anche se parte da un decimo posto estremamente deludente. Il Milan punta tutto su Joshua Zirkzee e cambierà allenatore: il favorito è Paulo Fonseca.

Inter, rimani a guardare? Risposta negativa

CAMBIAMENTI? – L’Inter a differenza delle altre non ha bisogno di rinforzi importanti. Non ci sono titolari da sostituire o da migliorare, il focus sarà prevalentemente sulla panchina. La dirigenza cercherà di allungare la rosa per garantire un alto livello nel corso dell’intera stagione, che sarà lunghissima considerando il Mondiale per Club di giugno e luglio 2025. Piero Ausilio ha ribadito di mantenere la calma, ma soprattutto ha indicato l’obiettivo del club nerazzurro: confermarsi e vincere ancora contro tutto e tutti.

NUOVI ARRIVI – In queste ultime ore si è parlato del tema relativo al secondo portiere. Ci sono tanti nomi in ballo, ma non rappresentano adesso la priorità. Yann Sommer è un titolare e lo sarà al 100%, così come i due vicinissimi al rinnovo: Lautaro Martinez e Nicolò Barella. L’Inter ripartirà da certezze, da assolute sicurezze come Simone Inzaghi sulla panchina, fresco del prolungamento e di un ingaggio superiore. Al tecnico è stato riconosciuto il grande lavoro di questa stagione, ma non può e non deve fermarsi qui. La dirigenza il segnale lo ha mandato, anzi i segnali. Piotr Zielinski e Mehdi Taremi sono il primo biglietto da visita di un’Inter più forte e che inizia da favoritissima nonostante i colpi delle rivali.