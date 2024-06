Inzaghi, non c’è la fumata bianca sul rinnovo. L’Inter resta serena – TS

Simone Inzaghi e l’Inter continueranno ancora insieme. Si lavora ai bonus e alla durata del contratto: Tuttosport spiega l’attuale situazione in casa nerazzurra.

RINNOVO – Simone Inzaghi rinnoverà il contratto con l’Inter. Come spiegato da Tuttosport però, vanno stabiliti i contorni, in primis la durata dell’accordo. Ieri sera in sede c’è stato un primo incontro interlocutorio tra l’agente Tullio Tinti e il duo Marotta-Baccin. I tre hanno sin dall’inizio trovato il punto della partenza: il tecnico Inzaghi non dovrà iniziare la stagione con il contratto in scadenza. All’uscita dalla sede l’agente ha fatto capire di non essere arrivati alla fumata bianca ma che tutto viaggia spedito verso la soluzione. Come spiegato dal quotidiano però, ci saranno dei paletti da seguire a livello numerico: l’idea potrebbe essere quella dell’inserimento di una clausola per rescindere il contratto a una cifra pattuita. Così anche l’Inter si tutelerebbe in caso di scossoni.

Inzaghi vede l’Inter e viceversa

CIFRE – Nell’incontro di ieri in sede sono state buttate le prime cifre. Simone Inzaghi potrebbe arrivare a guadagnare 6.5 milioni di euro netti a stagione, un milioni in più del contratto in essere. Nel summit oltre al classico stipendio sono stati concordati anche i bonus da inserire in contratto e l’eventuale cifra in caso di rescissione anticipata. Marotta adesso avrà più libertà nel poter sentire i dirigenti di Oaktree per un parere economico visto che Alejandro Cano e Katherine Ralph sono negli uffici di Milano e non a Nanchino come la vecchia proprietà. Va ricordato anche che un anno fa l’accordo con Inzaghi venne trovato il 7 agosto e il rinnovo annunciato il 5 settembre. Con la Serie A che era già iniziata.

Fonte: Tuttosport – S.P.