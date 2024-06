Marotta: «Onore essere presidente Inter! Appoggio dai colleghi che ho»

Anche Giuseppe Marotta è ospite del Festival della Serie A. Il nuovo presidente dell’Inter, intercettato dai giornalisti di SportMediaset, ha avuto modo di parlare della sua carica.

OSPITE – La prima edizione del Festival della Serie A, ospitato dalle bellissime location di Parma, ha visto presenziare anche Giuseppe Marotta. Il nuovo Presidente dell’Inter è fra gli ospiti più attesi dell’evento, insieme a tanti altri volti noti invitati dalla Lega Serie A. Per l’occasione Marotta, inseguito dai giornalisti sulle scale del Teatro Regio dove si è tenuto il primo appuntamento del Festival, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla nuova carica all’Inter. Come sempre non sono mancati i riferimenti ai suoi colleghi nerazzurri.

Marotta, le sensazioni sui primi giorni da Presidente dell’Inter

SENSAZONI – Giuseppe Marotta, fresco di carica presidenziale all’Inter, a margine dell’evento del Festival della Serie A, dichiara: «La sensazione di essere Presidente dell’Inter in questi primi giorni? Bello, nel senso che ho molta stima ed è un onore per me. Non cambierà nulla rispetto a prima? L’Inter è una grandissima società, per me è un onore essere presidente. Poi bisogna puntare su tutti i collaboratori e colleghi che ho. È una bella struttura». Questo il quadro generale tracciato da Marotta, che ha assistito all’evento durante il quale ha parlato anche Gravina.