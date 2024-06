Non solo Inzaghi. Definiti Barella e Lautaro Martinez: si aspetta l’estate

Non solo il rinnovo di Simone Inzaghi, in casa Inter si attende il giorno – da luglio in poi – per il rinnovo di Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Rinviata all’estate il momento della firma.

FUTURO – Con Simone Inzaghi che viaggia spedito verso il rinnovo di contratto come anticipato dal procuratore in sede oggi, l’Inter aspetta con trepidazione di definire e mettere nero su bianco i rinnovi di Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Per quanto riguarda il rinnovo del tecnico, è solo una questione di tempo prima che si arrivi a mettere tutto nero su bianco. Da adesso in poi tutto sarà concentrato sul mercato, tra ingressi e uscite con Beppe Marotta pronto a rinforzare la squadra del tecnico piacentino che alza adesso l’asticella. Dall’altro lato invece, l’Inter vuole chiudere con i rinnovi di contratto e provare ad arrivare alla nuova stagione senza strascichi contrattuali.

Barella e Lautaro Martinez: l’estate è vicina

NUMERI – Tutto questo sarà possibile subito dopo l’Europeo e la Copa America che vede impegnati sia Nicolò Barella che Lautaro Martinez. Centrocampista e attaccante rientreranno a Milano a estate inoltrata con la ripresa degli allenamenti che sarà già iniziata. Da quel momento in poi ogni giorno è buono per arrivare alla firma e all’ufficialità. L’argentino dopo una brusca frenata ha deciso di scendere alle cifre dell’Inter e firmerà un contratto fino al giugno del 2029 con nove milioni di euro netti a stagione. Con due scudetti sulle spalle, di cui uno da capitano, è arrivato il momento giusto per puntare a qualcosa di più speciale. Stesso discorso anche per il centrocampista azzurro che rinnoverà fino al 2029 con un contratto che sfiorerà i sette milioni di euro bonus compresi.