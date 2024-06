Vieri: «Marotta grandissimo dirigente, costruito uno squadrone all’Inter»

Vieri a margini del Festival della Serie A di Parma ai giornalisti presenti ha parlato – tra le altre cose – della scelta di Giuseppe Marotta nuovo presidente dell’Inter. Poi un pensiero riguardo le altre squadre in Serie A.

SCELTA GIUSTA – Christian Vieri ha elogiato il dirigente nerazzurro nuovo presidente del club per il lavoro svolto nel corso di questi anni: «Marotta presidente? Lui è sempre stato presidente, Direttore, qualsiasi cosa! Lui è un grandissimo dirigente, farà un grande lavoro come fatto in questi anni all’Inter. Hanno messo insieme uno squadrone guardando anche i conti, che non è facile, anzi è molto difficile».

Serie A tra Conte, Thiago Motta e la ‘solita’ Inter

GLI ALTRI – Christian Vieri poi parla in particolare dei cambi in panchina in Serie A: «Conte torna alla grande, è un grande allenatore. De Laurentiis è stato molto bravo a scegliere lui, lotterà per lo scudetto il prossimo anno. Nella negatività, la cosa positiva è che non giocherà le coppe. Thiago Motta alla Juventus? Ha giocato bene al Bologna, ma alla Juventus devi vincere oltre che giocare bene. Inter, Milan e Juventus sono piazze complicate. Sono meravigliose, ma quando vai in campo devi vincere, sarà difficile per Thiago Motta che è giovane e bravo, ma sarà un grande step».