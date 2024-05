VIDEO – Milan-Cagliari 5-1, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Cagliari, anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 5-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



CINQUINA NEL SILENZIO – Milan-Cagliari 5-1 nell’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Continua la contestazione dei tifosi del Milan, in silenzio per tutta la partita. Ma i rossoneri riescono a vincere e ipotecare il secondo posto, ormai a un passo. Il Cagliari, che al Meazza milanista non vince dall’1 giugno 1997, sprofonda e non chiude il discorso salvezza. I rossoblù sprecano alcune opportunità in contropiede nel primo tempo e sono puniti al 35’, con serie di rimpalli e tiro di Samuel Chukwueze respinto da Simone Scuffet che diventa buono per la girata di Ismael Bennacer. All’intervallo Stefano Pioli manda in campo Rafael Leao, subito pericoloso con una traversa. È proprio lui al 59’ a scendere sul centro-sinistra e mandare in porta Christian Pulisic, per il gol del raddoppio. Quattro minuti dopo Gabriele Zappa crossa per la deviazione a centro area di Nahitan Nandez: 2-1 e Cagliari che ci spera. Solo fino al 74’ però, quando un gran tiro da fuori di Tijjani Reijnders ristabilisce il doppio vantaggio del Milan. Claudio Ranieri manda subito in campo Gaetano Oristanio, col prestito Inter pericolosissimo: tira in porta da angolo prendendo il palo, rimpallo con traversa di Eldor Shomurodov e successiva deviazione di Zito Luvumbo murata. Dal possibile 3-2 si va poi al 4-1, all’83’ lanciato Leao che salta Scuffet e si sblocca a porta vuota. All’87’ anche il pokerissimo di Pulisic, in diagonale con Yerry Mina che respinge oltre la linea. Il Cagliari dovrà sudarsi la salvezza nelle ultime partite.

MILAN-CAGLIARI – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Milan-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.