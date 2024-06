Inzaghi, dopo l’agente incontra lui stesso l’Inter! Una richiesta − SM

Ieri è avvenuto l’incontro tra l’agente di Simone Inzaghi, Tullio Tinti, e la dirigenza dell’Inter per il rinnovo del contratto. A giorni previsto altro summit.

ALTRO SUMMIT – Simone Inzaghi presto rinnoverà il suo contratto con l’Inter, tant’è che ieri il suo agente Tinti ha incontrato la dirigenza per discutere sugli ultimi dettagli. Manca ancora un incastro per la fumata bianca definitiva, ma come sottolineato anche dalle parole del procuratore, filtra comunque ottimismo tra le due parti. Prossima settimana, invece, toccherà proprio a Inzaghi incontrare l’Inter per un vertice di mercato. L’area sportiva nerazzurra, infatti, si incontrerà per programmare il mercato estivo della Beneamata con l’obiettivo di costruire un’Inter forte, solida e vincente. Ha già le idee chiare.

Inzaghi incontra l’Inter a breve: una richiesta già ce l’ha!

RICHIESTA – Come riferisce Sport Mediaset, dopo il weekend e nei primi giorni di settimana prossima, Inzaghi incontrerà Marotta e Ausilio per un vertice di mercato. Ieri il DS nerazzurro non era presente al summit con l’agente, perché ha ritirato il premio Calabrese. Tra le richieste principali di Inzaghi c’è sicuramente la quinta punta. Inzaghi, infatti, vuole un quinto attaccante da affiancare ai già presenti Lautaro Martinez, Thuram, Taremi e Arnautovic. Il tecnico sa che il prossimo anno la stagione dell’Inter sarà foltissima di impegni e, dunque, necessita di un parco attaccanti completo. Da non dimenticare poi la porta. Qui continua a piacere Bento, ma occhio a due della Serie A.