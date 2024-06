Calciomercato, Top-10 svincolati: i nomi a parametro zero ancora buoni per l’Inter

Il calciomercato deve ancora entrare nel vivo ma non quello degli svincolati, che vede l’Inter già protagonista con due ottimi colpi a parametro zero. La rosa nerazzurra è ancora incompleta e al momento alcuni potenziali innesti a titolo gratuito sono ancora alla ricerca di sistemazione. Di seguito la Top-10 delle occasioni di mercato a costo zero per l’Inter di Inzaghi

MILANO – L’Inter ha già messo le mani sul classe ’94 polacco Piotr Zielinski via Napoli per il centrocampo e sul classe ’92 iraniano Mehdi Taremi via Porto per l’attacco. Entrambi in arrivo a parametro zero per migliorare la rosa di Simone Inzaghi nella prossima stagione. Zielinski e Taremi saranno i primi due colpi della campagna acquisti nerazzurra estiva. Il mercato dei calciatori in scadenza di contratto, però, offre anche altre occasioni. Analizziamo i dieci nomi che possono ancora tornare in auge per l’Inter in virtù dell’attuale contratto fino al 30 giugno 2024.

Rabiot in cima alla lista a zero (ma non solo dell’Inter)

TOP-5 A PARAMETRO ZERO – Il calciomercato dell’Inter è già iniziato con le idee piuttosto chiare. Manca almeno un profilo in ogni reparto ma più per la panchina che nell’undici titolare. Inutile girarci intorno, il classe ’95 francese Adrien Rabiot della Juventus è il potenziale colpo a parametro zero più interessante in Italia. E forse anche in Europa, visto che in tanti si sono già sistemati. Probabilmente nell’Inter andrebbe ad aggiungersi a un reparto già completo ma in ottica competitività nazionale (togliere un titolare della Juventus…) e internazionale (impegno extra nella Coppa del Mondo per Club…) sarebbe molto più che una risorsa. Difficile ma intanto Rabiot non ha ancora rinnovato. Spostandoci in Inghilterra, ma restando in Francia a livello di nazionalità, in casa Manchester United ci sono altre due occasioni a costo zero. Il classe ’93 Raphael Varane in difesa e il classe ’95 Anthony Martial in attacco. In realtà, per caratteristiche all’Inter farebbe più comodo guardare in Spagna. L’uscita dall’Atletico Madrid della coppia formata dal classe ’95 spagnolo Mario Hermoso in difesa e dal classe ’94 olandese Memphis Depay in attacco si sposerebbe alla perfezione con le necessità nella rosa di Inzaghi. Eccome eh.

Calciomercato Inter: come completare la rosa grazie agli svincolati

ALTRE OCCASIONI GRATIS – Tornando in Inghilterra, ma spostandoci in Nigeria per quanto riguarda la nazionalità, dal Leicester City sono in uscita due interessanti profili di completamento della rosa. I classe ’96 Wilfred Ndidi a centrocampo e Kelechi Iheanacho in attacco. Due soluzioni per inserire caratteristiche mancanti davanti alla difesa e in area di rigore. Sicuramente non due prime scelte. Nella Top-10 dei calciatori a parametro zero utili per completare l’organico della nuova Inter rientra anche il classe ’93 portoghese Rafa Silva in attacco, ormai in uscita dal Benfica dopo otto stagioni. Infine, due profili opposti ma allo stesso tempo da monitorare per il centrocampo. Al centro l’esperto classe ’94 argentino Guido Rodriguez, che lascerà il Real Betis Balompié per il Barcellona ma solo se la società blaugrana non farà un passo indietro rispetto al pre-accordo trovato da tempo. E sulla fascia sinistra il giovane classe 2000 inglese Ryan Sessegnon, che si è perso negli ultimi anni al Tottenham ma – infortuni permettendo – ha caratteristiche sviluppabili da quinto mancino nel 3-5-2 di Inzaghi. Una scommessa più che un colpo, in questo caso. L’Inter deciderà di affondare il nome su qualcuno di questi “neo” svincolati oppure dopo Zielinski e Taremi virerà su innesti onerosi? Il calciomercato a zero sta per finire…