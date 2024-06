Barella-Inter, accordo definito! Ecco gli anni di contratto

Barella è pronto a rinnovare il suo contratto con l’Inter, così come Lautaro Martinez. Tutto ormai definito per il prolungamento: di questo ne parla Fabrizio Romano via Instagram.

ANCHE BARELLA FIRMA – Dopo aver definito il nuovo presidente, Giuseppe Marotta, e il conseguente Consiglio d’Amministrazione prosegue il consolidamento dell’Inter targata Oaktree. Questa settimana è quella in cui si discute dei rinnovi di contratto, con l’obiettivo di arrivare a degli accordi in tempi rapidi. Il primo è stato Lautaro Martinez, ormai in arrivo, ieri pomeriggio l’agente di Simone Inzaghi (ossia Tullio Tinti) è passato in sede per discutere del secondo. E Piero Ausilio ha anche aperto a quello di Denzel Dumfries. Ne manca uno: Nicolò Barella.

Barella rinnova con l’Inter, la situazione

NUOVO CONTRATTO – Per lui, l’accordo in vigore è valido sino al 30 giugno 2026. Stessa scadenza di Lautaro Martinez. Ci sono due anni residui, ma a breve arriverà un prolungamento che lo blinderà in maglia Inter, dove gioca dal 2019 sempre ad alti livelli. Il giornalista Fabrizio Romano, tramite Instagram, comunica che c’è già un accordo di massima su tutti i termini per un contratto di ulteriori cinque anni. Barella firmerà quindi sino al 30 giugno 2029, legandosi a lunghissima scadenza con l’Inter. E sarà uno dei grandi protagonisti delle prossime stagioni.