Sabatini: «Pronostico Inter? Bel gesto con Thuram! Oltre 1000 euro»

Come ormai noto, nelle scorse settimane Thuram ha regalato a Sabatini una maglia dell’Inter che è andata all’asta. Il giornalista ne parla in un suo intervento stamattina durante Microfono Aperto su Radio Sportiva.

IL GESTO – Il “regalo” di Marcus Thuram a Sandro Sabatini, una maglia, è tuttora all’asta. E il giornalista fa sapere come ci sia ancora tempo per aggiudicarsela: «Mi contestate sempre i pronostici, ricordando quello che ho fatto sull’Inter. A me sembra un bel gesto quello che ho fatto di dare la maglia in beneficenza, alla fondazione Pupi. Peraltro mancano quattro giorni alla fine dell’asta. Sono contento, da un lato, che abbia già superato i 1000 euro andando oltre quella che avrei messo io per ricomprarmela».

Sabatini da Thuram all’età media dell’Inter

PERCORSO GIOVANI – Dopo aver parlato della maglia di Thuram, Sabatini ha affrontato anche altri temi. Fra cui la domanda di un ascoltatore che chiedeva un maggiore utilizzo dei giovani, vista la vittoria dell’Italia agli Europei Under-17: «Quest’anno la squadra con l’età media più alta è quella che ha vinto lo scudetto, l’Inter. I giovani li valorizzi, ma non è che puoi avere la botte piena e la moglie ubriaca: è anche un po’ sessista. Faccio un esempio, quello di Francesco Camarda: quando gioca con gli Under-17, della sua stessa età, fa la differenza anche per una questione fisica. Quando gioca in prima squadra fa esperienza, non la differenza. Ed è meglio che la faccia in allenamento, non in partita, perché la maturità devi raggiungerla diversamente».