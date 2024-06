Inter, il quinto attaccante? Prende quota il nome di un ex! − SM

L’Inter quest’estate ricercherà una quinta punta per aumentare il suo parco attaccanti. A tal proposito, c’è sulla lista anche un ex nerazzurro.

SALE – L’Inter va alla ricerca di una quinta punta, come da richiesta di Simone Inzaghi, che prossima settimana incontrerà la dirigenza nerazzurra per fare un punto sul mercato. Il tecnico piacentino è convinto, che per affrontare una dura e lunga stagione, solamente quattro attaccanti possono non bastare. Lautaro Martinez e Thuram saranno i titolari e ad oggi Mehdi Taremi e Arnautovic le loro riserve. Per completare il reparto, serve un altro giocatore in modo da variare il parco attaccanti durante le cinque competizioni che il club affronterà la prossima stagione: Serie A, Champions League, Mondiale per Club, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Secondo Sport Mediaset, spunta il nome di un ex attaccante nerazzurro: Andrea Pinamonti.

L’ex Pinamonti per una nuova vita all’Inter?

EX – Pinamonti, rappresentato da Enzo Raiola, in questa stagione è retrocesso in Serie B con la maglia del Sassuolo, nonostante abbia comunque messo a referto dodici gol e due assist in 40 partite complessive. Nonostante l’amaro epilogo di stagione, Pinamonti rimane comunque una buonissima pedina e nel corso di questi anni è cresciuto dal punto di vista realizzativo. Anche ad Empoli due anni fa si era messo in mostra, segnando 13 gol in 36 partite di campionato. Per Pinamonti sarebbe una terza vita all’Inter, dopo la prima parentesi nelle giovanili con tanto di debutto in Prima Squadra e poi con lo scudetto targato Antonio Conte nel 2021.