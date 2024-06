Antonello: «Marotta, complimenti! Inter, continuità e tanti obiettivi»

Antonello, CEO Corporate dell’Inter, è presenta a Parma per il Festival della Serie A. Intervistato da Radio TV Serie A, il dirigente mostra la sua tranquillità per l’ingresso di Oaktree e si complimenta con Marotta.

QUESTIONI DI LEGA – Alessandro Antonello rappresenta l’Inter al Festival della Serie A in corso a Parma. Motivo per cui l’inizio del suo intervento è più politico che riguardante la squadra: «Il calcio non deve stare nei palazzi, ma essere in mezzo alla gente. È un veicolo per il Made in Italy in tutto il mondo, ne parleremo nell’Assemblea di Lega prevista quest’oggi. È un appuntamento ordinario ma sul tavolo ci saranno diversi temi, fra cui i diritti TV internazionali. Dobbiamo lavorare sulla promozione del calcio italiano all’estero».

Antonello gioisce per i risultati dell’Inter

PASSAGGIO DI CONSEGNE – Antonello guarda quanto successo in casa Inter: «Un momento di cambiamento ma nel senso della continuità. Oaktree ha dato fiducia a me e al presidente Giuseppe Marotta, al quale faccio i complimenti. Dobbiamo concentrarci sugli obiettivi a breve termine in vista della prossima stagione, ma anche su quelli strategici a medio-lungo termine. Come lo stadio. Sono progetti che avevamo già cominciato, ma che ora vogliamo accelerare. La stagione appena conclusa ha visto la vittoria della seconda stella, un qualcosa di storico con una grande partecipazione dei tifosi dell’Inter. Questa è la base per ripartire nella prossima stagione, con grande entusiasmo, e provare a continuare a fare quanto già abbiamo fatto quest’anno. Il sogno a livello sportivo è quello di migliorarsi, di ripetersi in Serie A e anche in campo internazionale. Sono dei sogni da coltivare».