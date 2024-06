Zancan: «Marotta presidente? C’è una notizia sull’Inter ancor più forte!»

Marotta presidente è una delle principali notizie di settimana dell’Inter, anche perché – in attesa dei rinnovi – è l’unica ufficiale con il Consiglio d’Amministrazione. Di questo ne ha parlato Zancan, ospite di Sky Sport 24.

LA SCELTA – Da martedì, Giuseppe Marotta è sia presidente sia CEO Sport dell’Inter. Per Federico Zancan è una linea di continuità: «Credo che non cambierà più di tantissimo la figura di Marotta. Questa notizia ci dice due cose: uno il lavoro grandissimo che ha fatto Marotta, già facendo il presidente perché nell’ultimo anno il presidente non veniva nemmeno in Italia, e poi viene riconosciuto il suo valore straordinario non solo come uomo mercato, ma anche per rappresentare l’Inter nelle sede ufficiali. Ha ormai anche questo compito, che continuerà a farlo».

Marotta presidente dell’Inter: gli sviluppi secondo Zancan

I RISVOLTI – Per Zancan c’è però qualcosa di più dalla nomina: «La notizia più forte è che Oaktree va in continuità con quanto c’era prima. Qualcuno aveva avanzato dei dubbi, quando c’era stata questa sorta di passaggio societario. Invece la conferma di Marotta, anche con più poteri, mi sembra la prova definitiva che l’Inter continui nel solco. E a ruota arriveranno tutti i rinnovi importanti, dove si comporrà quello che è il progetto tecnico dei prossimi anni».