Barella-Italia, in arrivo il momento chiave! Novità sull’infortunio

Barella ieri è rientrato nei convocati dell’Italia, nonostante un problema fisico che l’ha frenato negli ultimi giorni. Il centrocampista dell’Inter non giocherà nemmeno domenica, ma arrivano aggiornamenti direttamente dalla FIGC.

IL DUBBIO – Per Nicolò Barella la presenza agli Europei con l’Italia è al momento ufficiale, essendo fra i convocati diramati ieri da Luciano Spalletti. Tuttavia, il centrocampista dell’Inter resta in dubbio per l’affaticamento muscolare che lo ha frenato negli ultimi giorni. Ha saltato l’amichevole di martedì contro la Turchia, finita 0-0, e non giocherà nemmeno quella di domenica a Empoli contro la Bosnia. La speranza è di recuperarlo per la prima giornata del Gruppo B, contro l’Albania sabato 15 alle 20.45 a Dortmund. Ma in casa Azzurri si mette ancora in dubbio la presenza di Barella.

Barella-Italia, gli aggiornamenti dalla FIGC sull’infortunio

LE NOVITÀ – Come segnalato stamattina, è in corso il Festival della Serie A a Parma. Sono ora sul palco Gabriele Gravina, presidente della FIGC, e Gianluigi Buffon. Quest’ultimo è capo delegazione dell’Italia e ha parlato proprio di Barella: «Penso che oggi o domani ci saranno gli esami decisivi per capire l’entità del problema». Gravina ha poi aggiunto: «Barella ci preoccupa un po’, ma non eccessivamente. Diciamo che lo aspettiamo con grande ansia».