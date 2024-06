UFFICIALE – Wullaert primo gran colpo di Inter Women: ecco chi è!

Primo acquisto per Inter Women nella stagione 2024-2025: arriva Wullaert. Ecco il comunicato e le informazioni su chi sia la nuova calciatrice della squadra nerazzurra.

IL COLPO PER INTER WOMEN – “FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Tessa Wullaert. L’attaccante belga classe 1993 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2026″. È il primo acquisto per le nerazzurre in vista della stagione 2024-2025, dopo l’ultimo rinnovo per Claudia Tironi.

Chi è Tessa Wullaert, nuovo acquisto per Inter Women

LA SCHEDA – Nata a Tielt, in Belgio, il 19 marzo 1993, Wullaert gioca come attaccante ed è alla prima esperienza in Italia. Arriva dal Fortuna Sittard, dove ha appena vinto la classifica marcatori in Eredivisie con ventisei gol. E ha segnato sempre molto nelle sue ultime stagioni. Le sue prime esperienze, da giovanissima, sono con lo Zulte Waregem prima di passare all’Anderlecht nel 2012. Dopo un anno si trasferisce allo Standard Liegi nel 2013, rimanendo due stagioni. Nel 2015 la prima esperienza per Wullaert fuori dal Belgio, con il Wolfsburg. Poi due anni al Manchester City, dal 2018 al 2020, prima del ritorno all’Anderlecht nel 2020. Ha un grande palmarès, che vede fra le varie cose quattro volte il campionato belga, due quello tedesco e due coppe col Manchester City. Wullaert è anche colonna e capitano della nazionale belga: 133 presenze e 83 gol.