Bucchioni: «Mai avuto dubbi sulle capacità di Oaktree! Idee chiare»

Enzo Bucchioni si è espresso in merito alle prime scelte operative di Oaktree da proprietario dell’Inter. Da lui un giudizio di segno positivo per la strategia scelta dal fondo americano.

IL PUNTO – Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva sul tema delle strategie adoperate dal fondo Oaktree nei primi giorni da proprietario dell’Inter. Dal suo punto di vista, il giudizio non può che essere positivo, dato il modo di operare nel segno della continuità: «Non avevo alcun dubbio sul fatto che avrebbe rimesso le cose a posto nel senso del mantenimento dello status quo. Idea è quella di far crescere la squadra, come avviene di regola nel caso di questi fondi».

Oaktree è garanzia di stabilità: elemento costante nel caso dei fondi d’investimento!

LA STRATEGIA – A proposito delle finalità per cui Oaktree agirà nel contesto della società nerazzurra, Bucchioni non ha alcun dubbio su quelli che saranno i piani futuri del fondo americano: «L’obiettivo è gestire l’Inter per poi rivenderla. Sono questi i meccanismi dei fondi che investono nel calcio. Se non lo capiamo, non riusciamo a comprendere il modo in cui essi operano in questo sport. Si tratta di società che si caratterizzano come brand riconosciuti a livello mondiale, come avviene nel caso delle grandi firme della moda».