Lautaro Martinez-Inter, accordo su tutto! Firma? Definita la data

Accordo completo tra l’Inter e Lautaro Martinez. Definiti tutti i dettagli sul rinnovo di contratto del Toro con la Beneamata. Anche il momento della firma.

COMPLETATO – L’Inter si prepara a chiudere il rinnovo più importante, ovvero quello del suo capitano Lautaro Martinez. A confermarlo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, tramite il suo account su X: «Lautaro Martínez e l’Inter hanno ora raggiunto un accordo verbale su ogni dettaglio del nuovo contratto, comprese le fasi finali sulla struttura delle aggiunte. Accordo ormai concluso, che sarà firmato non appena Lautaro tornerà dal Sudamerica. Contratto fino a giugno 2029, € 9 milioni netti/anno + bonus». L’avvicinamento decisivo era avvenuto scorsa settimana, all’indomani dell’incontro tra Alejandro Camano, agente del capitano nerazzurro, e la stessa dirigenza. Lautaro Martinez, infatt, ha poi fatto sapere alla società di voler rinnovare non a 10 o 12 milioni di euro, bensì a nove. Ovvero accettando le richieste del club campione d’Italia.

Non solo Lautaro Martinez, l’Inter prepara pure gli altri due

TUTTO PROGRAMMATO – Come per Lautaro Martinez, anche per Nicolò Barella e Simone Inzaghi manca veramente pochissimo. Per il centrocampista sardo, al momento acciaccato in Nazionale, manca solamente la firma per il rinnovo fino al 2029. Stessa cosa per il tecnico Inzaghi. Ieri il suo agente Tullio Tinti ha incontrato la società ribadendo la volontà di arrivare al prolungamento. In questo caso manca un ultimo tassello prima di arrivare alla fumata bianca definitiva.