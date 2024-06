Barella, l’infortunio lascia in bilico Spalletti: a breve risposte per l’Italia!

La presenza di Nicolò Barella a Euro2024 potrebbe essere messa in dubbio dal suo recente infortunio. Le prossime ore saranno decisive in questo senso per Spalletti.

PREOCCUPAZIONE – Mentre si discute del rinnovo di contratto con l’Inter, per il quale filtra assoluta positività, un tema più spiacevole accende i riflettori su Nicolò Barella. Il calciatore, che proprio ieri è diventato papà per la quarta volta, si è dovuto fermare recentemente, durante il ritiro azzurro a Coverciano, a causa di un infortunio. L’intoppo, ovviamente, non può che gettare Luciano Spalletti nella preoccupazione, considerando che a partire da venerdì 14 giugno avrà inizio Euro2024.

Spalletti verso la scelta: ecco cosa inciderà sulla presenza di Barella

SENSAZIONI – Il CT dell’Italia ha già diramato la lista dei ventisei convocati per l’Europeo, con i dovuti tagli da fare. Barella, come anche gli altri giocatori dell’Inter, è presente ma tutto potrebbe ancora cambiare. L’affaticamento muscolare del centrocampista sardo, come ha informato lo stesso Spalletti, dovrebbe essere un problema recuperabile entro la prima sfida di Euro2024 dell’Italia. Ma non avere Barella al 100% della forma non può non preoccupare. Le prossime ore potrebbero essere decisive per scoprire qualcosa di più sulle sorti di Barella con l’Italia per un motivo preciso.

MOMENTI DECISIVI – La decisione di Spalletti di portare Barella a Euro2024 potrebbe subire una svolta molto presto. La lista dei convocati dell’Italia può ancora subire variazioni – ovviamente in caso di infortunio certificato – fino alla mezzanotte della vigilia della prima partita. In questo senso i prossimi giorni fungono da spartiacque, visto che tra oggi e domani ci saranno i test definitivi in campo con l’Italia. Tutto potrebbe essere ribaltato, ma stando alle dichiarazioni dei diretti interessati, è difficile che Barella non farà parte del gruppo azzurro per Euro2024.