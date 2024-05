Rimedio: «Inter, Zielinski non basta. Bisogna fare di più»

Nel post partita delle gare di Serie A, negli studi di Rai Sport ha parlato il noto giornalista Alberto Rimedio. Tra i tanti temi toccati, anche un commento sul futuro dell’Inter.

FUTURO – Negli studi di Domenica Sportiva, Alberto Rimedio, ha commentato il futuro societario dell’Inter. Il giornalista di Rai Sport ha dato il suo punto di vista sulla nuova proprietà che ha da poco preso i nerazzurri: «Sono curioso di capire come Oaktree gestirà l’Inter da qui in avanti. Da capire se faranno investimenti o se aspetteranno solo un compratore. Gli ingaggi di Zielinski e Taremi a zero, i rinnovi di Inzaghi e Barella, o di Lautaro sono stati avviati. Ma non c’è società che si possa accontentare di calma. Da capire anche se Oaktree investirà per alzare l’asticella dell’Inter. Non credo che ai nerazzurri possano bastare gli acuisti solo di Taremi e Zielinski».