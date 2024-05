De Grandis: «Inter, ricordo il ‘problema’ italiani! Ora altre squadre»

Nel commentare le aspettative sull’Italia in vista di EURO 2024, Stefano De Grandis a Sky Sport fa il punto sui nazionali che giocano nelle varie big del campionato di Serie A. Tornando anche a quando in casa nerazzurra, specialmente ai tempi di José Mourinho, la componente italiana era praticamente assente.

POCHI NAZIONALI – Uno dei problemi relativi alla Nazionale Italiana è sicuramente il fatto che, particolarmente per quanto riguarda l’attacco, sono pochi i giocatori di alto livello su cui può contare Luciano Spalletti. Quasi tutti dell’Inter, in realtà, che può vantare dei veri top come Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Nicolò Barella, uno dei migliori centrocampisti a livello mondiale. Per il resto, sono molte le squadre italiane che si affidano maggiormente a giocatori stranieri, basti pensare al Milan che non avrà nemmeno un rappresentante nella lista dei convocati del Commissario Tecnico per EURO 2024.

Inter, grossa rappresentanza italiana: De Grandis sottolinea le differenze

CAMBIAMENTO – Un blocco italiano, quello dell’Inter, che è grosso protagonista dei successi degli ultimi anni in casa nerazzurra. Un cambiamento portato da Beppe Marotta in primis che, dopo il suo arrivo in dirigenza, ha voluto sottolineare l’importanza di un’identità di giocatori italiani su cui costruire. E non è un caso che tra i migliori giocatori della squadra di Simone Inzaghi ci sono proprio i tre sopra citati, senza naturalmente dimenticare anche altri giocatori come Francesco Acerbi, Matteo Darmian e quel Davide Frattesi, autore del pesantissimo gol nella vittoria all’ultimo respiro contro l’Hellas Verona nella gara di andata.

ANALISI – Stefano De Grandis commenta la situazione in questo modo, ricordando anche come in passato i nerazzurri avessero ben pochi italiani. Specialmente ai tempi di José Mourinho in panchina: «Anni fa l’Inter era totalmente internazionalizzata, adesso hanno molti più italiani. Poi ci sono squadre come Juventus, Roma e Lazio che hanno recuperato diversi nazionali italiani. Mentre altre squadre hanno contratto questa percentuale, come il Milan».