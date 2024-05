Vanni: «Zhang, un gesto intelligente! Chiuso ferita con l’Inter»

Il giornalista di Repubblica Franco Vanni commenta l’emozionante saluto di Steven Zhang all’Inter. Poi analizza il gesto dell’ex Presidente anche da un altro punto di vista.

CAMBIO REGISTRO – Franco Vanni, ospite di Radio Sportiva, commenta il saluto di Steven Zhang all’Inter: «Molto notevole la differenza di toni fra quel comunicato aggressivo e pochissimo apprezzato dai tifosi che fece Zhang il giorno prima della scadenza del debito in cui paventava possibili rischi per la società e quello che ha affidato a Instagram. È un messaggio molto bello, universalmente apprezzato dai tifosi. Una dichiarazione d’amore per i colori nerazzurri. Ed è anche un dirsi bravo, che merita per i trofei vinti, e lo dice anche a tutto lo staff fino ai tifosi della Curva Nord».

Zhang-Inter, c’è altro dietro alla dichiarazione d’amore?

INDENNIZZO – Franco Vanni, poi, continua ad analizzare le parole di Zhang, fornendo anche un’altra chiave di lettura: «Zhang così ha chiuso una ferita. Perché come addio il comunicato dell’altro giorno era un po’ stridente rispetto all’immagine pubblica che Zhang ha dato di sé. Ora dovrà trattare, o starà già trattando, un indennizzo con Oaktree. Perché il fondo per contratto devi dargli dei soldi, che equivalgono alla differenza tra il valore del club e l’ammontare dei debiti. Quindi è anche un intelligente gesto di pace nei confronti della nuova proprietà che gli è subentrata». Prossimamente, infatti, Steven Zhang potrebbe ricorrere alle vie legali per ottenere da parte del fondo Oaktree la differenza economica che gli spetta. Prima, però, un perito dovrà decretare il valore dell’Inter.