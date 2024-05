Criscitiello ‘dà i numeri’: «Inter, questo voto! Poteva essere più alto»

Criscitiello ha assegnato i voti alle squadre di Serie A. Per quanto riguarda quello dato all’Inter campione d’Italia, ha un suo pensiero.

VOTO − Michele Criscitiello, dalle colonne di Sportitalia.it, ha dato nove alla stagione dell’Inter: «Stagione perfetta in Italia. Una macchina da guerra. Tanti cambi estivi potevano far credere ad una involuzione della rosa. Invece Marotta, Ausilio e Inzaghi hanno migliorato risparmiando. Grande intelligenza della società con una proprietà assente in Cina. Inzaghi ha valorizzato tutto l’ambiente Inter e la seconda stella ha il suo volto. Ora si attende il rinnovo di Lautaro. Poteva essere una stagione da 10, il massimo dei voti non arriva per l’eliminazione precoce e ingenua in Champions League. Unica macchia dell’anno».