VIDEO − Asllani, gioia irrefrenabile! Non solo l’Inter nel suo cuore

Asllani ha vinto lo scudetto con la maglia dell’Inter, il primo in carriera, ma ieri al termine della partita contro il Verona ha festeggiato anche per un’altra squadra.

CHE GIOIA − Kristjan Asllani non ha solo l’Inter nel cuore, ma c’è posto anche per l’Empoli. E la gioia di ieri sera è stata irrefrenabile. Il centrocampista albanese è entrato nel secondo tempo a Verona sostituendo Nicolò Barella e permettendo a Calhanoglu di agire nuovamente come mezzala. Ma oltre alla partita e ai saluti per la grande stagione dell’Inter, Asllani ha festeggiato anche per la salvezza all’ultimo secondo dell’Empoli. Kristjan non può dimenticare la squadra toscana, di cui è stato anche capitano della Primavera. A Empoli è cresciuto calcisticamente esordendo anche in Serie A. Ieri sera ha vissuto il gol di Niang in diretta, scoppiando di gioia al triplice fischio.

GRANDE CRESCITA − L’Inter nell’estate di due anni fa lo prese proprio dall’Empoli, inserendo nell’affare anche Martin Satriano, che in questa stagione ha conquistato una storica qualificazione in Champions League con la maglia del Brest. Asllani, dopo le difficoltà del primo anno, si è saputo ritagliare in questa annata un ottimo e brillante spazio come vice Calhanoglu. Ora l’albanese è a tutti gli effetti un giocatore da Inter e può solo crescere e migliorare. Come la maggioranza dei suoi compagni, volerà in Germania per Euro 2024. E nella gara di esordio troverà proprio l’Italia dei vari Barella, Acerbi, Dimarco, Bastoni, Frattesi e Darmian.