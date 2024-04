Barzaghi: «Lautaro Martinez ha un conto in sospeso in Milan-Inter!»

Lautaro Martinez sarà di nuovo in campo alle 20.45 nel derby Milan-Inter, quello che può valere la seconda stella. Barzaghi, in collegamento dall’esterno del Meazza per Sky Sport 24, ricorda una reazione del capitano che stasera può chiudere un cerchio.

VOLTARE PAGINA – Matteo Barzaghi fa il punto su un protagonista sicuro di Milan-Inter: «Lautaro Martinez rientra dalla squalifica, così come Benjamin Pavard, e guiderà l’attacco. Ha un po’ un conto in sospeso: due anni fa, quando l’Inter si giocò fino all’ultimo lo scudetto con il Milan, giocò qui con la Sampdoria e vinse. Ma il Milan vinse a Reggio Emilia col Sassuolo e diventò campione d’Italia. Lautaro Martinez era il primo, davanti a tutti, sotto la curva a fine partita con la curva che applaudiva e lui in lacrime. Da quel momento ha pensato solo a come vincere lo scudetto, per chiudere quella ferita».

Lautaro Martinez sfida il Milan per dare il tricolore all’Inter

IL VALORE – Barzaghi chiude su quanto valore ha questo derby Milan-Inter: «Steven Zhang ha detto ieri alla squadra che non conta quando vincerlo. Certo, oggi sarebbe bellissimo, ma anche sabato sarebbe altrettanto bello. Quello che conta è la seconda stella. Oggi sembra che ci sia lo stesso clima, con la pioggia, del derby di Champions League dell’anno scorso. Questo lo ricordo per gli scaramantici».