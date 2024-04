Milan-Inter, ecco la formazione! Fra poco riunione tecnica di Inzaghi

Si sta per chiudere l’avvicinamento al derby Milan-Inter: poco più di cinque ore e l’arbitro Colombo darà il via alla stracittadina. Inzaghi ha ormai deciso la formazione che scenderà in campo per provare a vincere da oggi.

PRONTI ALL’APPUNTAMENTO – Milan-Inter è una serata di gala e per l’appuntamento bisogna presentarsi al meglio. Così farà Simone Inzaghi: alle 20.45 al Meazza si vedrà in campo la migliore formazione possibile. Ossia quella che ha dato le maggiori garanzie al tecnico per tutta la stagione. Fra poco sarà anche resa nota alla squadra, con la riunione tecnica che anticiperà la partenza per San Siro. L’arrivo è previsto attorno alle 19.30 e, pur essendo una partita “in trasferta” da calendario, i tifosi non faranno mancare il loro supporto come avvenuto ieri ad Appiano Gentile.

LE SCELTE – Come raccontato per tutta la settimana, l’unico dubbio di Inzaghi in vista di Milan-Inter era sulla destra. Ci sarà Matteo Darmian, non Denzel Dumfries, sulla fascia con Federico Dimarco nel lato opposto. A centrocampo intoccabili Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan, con Davide Frattesi arma tattica da usare nella ripresa. Rientrano dalla squalifica capitan Lautaro Martinez e Benjamin Pavard, un qualcosa che già si era capito al momento della loro ammonizione nel recupero a Udine. In difesa, davanti a Yann Sommer, completeranno il reparto Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Il partner d’attacco sarà ovviamente Marcus Thuram, autore di un gol spettacolare nel derby d’andata, il 5-1 con cui l’Inter schiantò il Milan lo scorso 16 settembre. L’unico indisponibile sarà Juan Guillermo Cuadrado, come anticipato da Inzaghi ieri in conferenza stampa. Ma il colombiano è ormai un ex.

Milan-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

L’UNDICI INIZIALE – Questa la probabile formazione di Inzaghi per Milan-Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.