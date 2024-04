Milan-Inter probabili formazioni 33ª giornata Serie A: tutti gli aggiornamenti

Milan-Inter in Serie A nel Monday Night e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo per il Derby di Milano che potrebbe già assegnare lo Scudetto numero venti – quello della seconda stella! – alla squadra nerazzurra capolista. Le due squadre a partire dalle ore 20:45 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 33ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Ecco le probabili formazioni di Milan-Inter in Serie A con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria ©, 46 Gabbia, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 7 Y. Adli, 14 Reijnders; 80 Musah, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic; 10 Rafael Leao.

A disposizione: 57 Sportiello, 69 Nava; 4 Bennacer, 9 Giroud, 15 Jovic, 17 Okafor, 21 Chukwueze, 30 Caldara, 32 Pobega, 38 F. Terracciano, 42 Alessandro Florenzi.

Allenatore: Stefano Pioli

Diffidati: Tomori e Musah + Pioli.

Squalificato: 28 Thiaw.

Indisponibili e/o non convocati: 83 Mirante; 20 Kalulu, 24 Kjaer, 74 A. Jimenez, 81 Eletu.

Altri giocatori: 78 Bartoccioni, 92 Raveyre; 73 Camarda, 82 J. Simic, 84 Nsiala-Makengo, 85 K. Zeroli, 95 Bartesaghi.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Pioli proverà a sorprendere l’Inter rinunciando a Giroud per puntare su Rafael Leao centravanti. Sulla trequarti più un centrocampista extra come Musah anziché un attaccante esterno come Chukwueze. In mezzo al campo Bennacer verso la panchina, che potrebbe essere integrata con alcuni giovani “richiamati” in tempo dalla Finale di Youth League (in programma alle ore 18:00 a Nyon in Svizzera, ndr). Difesa praticamente obbligata.

Probabili formazioni Serie A: le ultime novità su Milan-Inter

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 2 Dumfries, 5 Sensi, 6 de Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 50 A. Stankovic, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidato: Mkhitaryan.

Squalificati: –

Indisponibile e/o non convocato: 7 Cuadrado.

Altri giocatori: 40 Calligaris; 41 Akinsanmiro, 43 M. Motta, 44 Stabile, 47 Kamate, 48 Aidoo, 49 M. Sarr.

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Scelte fatte per Inzaghi, che si affida alla formazione-tipo con Acerbi al centro della difesa, Darmian esterno destro a centrocampo e il capitano Lautaro Martinez in attacco. Difficile che Dumfries riesca a invertire le gerarchie ma il ballottaggio regge.

