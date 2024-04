Biasin ‘sfida’ Ordine: «Certe frasi con la possibile festa Inter sanno di rosicamento!»

Continua la diatriba a distanza Biasin-Ordine. Dopo quella di stanotte a Pressing, i due hanno continuato a discutere sull’Inter anche durante Tutti Convocati su Radio 24.

LA SPIEGAZIONE – Si parla molto della vicenda Steven Zhang e del nuovo prestito. Fabrizio Biasin evidenzia come non sia un’esclusiva dell’Inter: «Questa cosa la sta facendo anche il Milan, ha chiesto seicento milioni al vecchio proprietario per portare avanti. Sono cose che succedono nel calcio: brutte, ma succedono. Se uno fa riferimento al prestito lo fanno tutti, anche il proprietario nuovo del Milan. Se vogliamo parlare dei problemi personali ognuno ha i suoi, ma cosa c’entrano quelli di Steven Zhang con l’Inter?»

La risposta di Biasin a Ordine sull’Inter

CONTRATTACCO – Biasin fa notare a Franco Ordine delle incongruenze nel suo discorso: «L’anno prossimo quel bond, quando verrà estinto, mancheranno cinquanta milioni. Non quattrocento, altrimenti si fa cattiva informazione. Questa cosa non l’ho mai sentita dire, ma l’anno prossimo il fatturato sarà in attivo! I numeri sono tutti in netto miglioramento. Quello che voglio dire è che questa sera, dovesse vincere l’Inter la partita, i tifosi non andranno in Piazza Duomo a parlare della fine del mondo. Credo che siano contenti di quello che sta succedendo, non terrorizzati o minacciati da frasi come le tue. Che sinceramente, nel giorno della festa dell’Inter, sembrano una sorta di rosicamento interiore».