Salisburgo-Inter formazioni ufficiali: Bisseck ma non solo, rivoluzione!

Salisburgo-Inter in campo tra poco per la partita della 4ª giornata del Gruppo D di UEFA Champions League. Fischio d’inizio alle ore 21:00 in Austria, presso lo “Stadion Wals-Siezenheim – Red Bull Arena” di Salisburgo. Inzaghi ricorre all’uso abbondante delle rotazioni, lanciando dal 1′ perfino Bisseck in difesa. A riposo non solo il capitano Lautaro Martinez ma anche de Vrij, Dumfries, Dimarco e Barella. In panchina si rivede l’austriaco Arnautovic dopo un mese e mezzo. Di seguito le formazioni ufficiali di Salisburgo-Inter in Champions League

SALISBURGO (4-4-2): 24 Schlager; 70 Dedic, 6 Baidoo, 31 Pavlovic, 17 Ulmer ©; 10 Sucic, 18 Bidstrup, 7 Capaldo, 30 Gloukh; 23 R. Simic, 19 K. Konaté.

A disposizione: 1 Mantl, 41 Krumrey; 11 Fernando, 15 Diambou, 21 Ratkov, 27 Gourna-Douath, 32 Forson, 39 Morgalla, 45 Nene.

Allenatore: Gerhard Struber

Champions League: le formazioni ufficiali di Salisburgo-Inter

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni ©; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 M. Thuram, 70 A. Sanchez.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 2 Dumfries, 6 de Vrij, 8 Arnautovic, 10 Lautaro Martinez, 14 Klaassen, 21 Asllani, 23 Barella, 32 F. Dimarco, 44 Stabile.

Allenatore: Simone Inzaghi

