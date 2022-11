Mané: «Fallo di mani? Mai rigore, se non mi proteggo vado in ospedale!»

Nei primi minuti di Bayern Monaco-Inter, è avvenuto un lungo check al Var da parte dell’arbitro per evidente fallo di mani di Sadio Mané. Rigore però non concesso ai nerazzurri

L’OPINIONE − Mané al termine di Bayern Monaco-Inter si è espresso in zona mista. L’attaccante senegalese ha risposto alla domanda anche sul rigore non dato ai nerazzurri. Il suo commento: «Rigore nel primo tempo sul tiro di Barella? Assolutamente no! Se non alzo le mani vado a finire in ospedale! Non può mai essere calcio di rigore».