Costacurta: «Tocco di mano di Mané? Non è rigore per l’Inter! Vi spiego»

Alessandro Costacurta, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato di Bayern Monaco-Inter, match terminato con il punteggio di 2-0. L’ex difensore del Milan commenta l’episodio del tocco di mano di Mané

NO RIGORE – Costacurta parla a proposito dell’episodio del tocco di mano di Mane sul tiro di Barella. Secondo l’ex difensore del Milan la decisione dell’arbitro è corretta: «Tocco di mano di Mane? C’è un tiro da fuori di Barella, però lui mette le mani davanti al corpo, in questo caso la faccia. Non è rigore, se io metto le braccia e mi proteggo la pancia non è rigore, perché se mi proteggo il viso dovrebbe esserlo? Non allarga la base del corpo»