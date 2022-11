Prima Pagina IN Edicola: Inter, troppo Bayern Monaco. Juventus e Skriniar

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Troppo Bayern, l’Inter si arrende: 2-0. Simone regge l’urto tedesco per mezz’ora, poi Pavard e Choupo-Moting lo piegano. Dubbi su un mani in area di Mané. Passa il turno anche Conte.

TUTTOSPORT

Inter, turnover e KO. Ora, Juve e Skriniar.