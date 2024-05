Criscitiello: «Il Sassuolo era morto! Inter ora in situazione antipatica»

A Criscitiello proprio non è andato giù che l’Inter abbia perso col Sassuolo. Il giornalista non fa niente per nascondere la sua delusione e sostiene che la partita sia stata in qualche modo condizionata. Le sue parole da Sportitalia Mercato.

PREVEGGENTE – Michele Criscitiello già la scorsa settimana “temeva” che l’Inter avrebbe perso a Reggio Emilia. Situazione che poi, purtroppo, si è verificata. Il giornalista va molto più in profondità: «Si è detto dello scandalo, perché prima avevamo preannunciato i rapporti, le amicizie e i contatti. Però che l’Inter perda col Sassuolo che non si tiene in piedi… Ma non farà sconti a Frosinone. Sabato sera Sassuolo-Inter ha sballato tutto, adesso vediamo se perde anche a Frosinone dopo altre feste e grigliate. Il Sassuolo nelle ultime due partite aveva preso otto gol, tre col Lecce e cinque a Firenze di cui tre in pochi minuti: non era una squadra neanche di Serie C!»

Criscitiello se la prende con l’Inter per la sconfitta col Sassuolo

PERCORSO FINALE – Già campione da due settimane, l’Inter chiuderà la Serie A con altre due pericolanti come Frosinone e Verona. Su questo si concentra l’analisi di Criscitiello: «Se l’Inter vince a Frosinone venerdì arrivato i carriarmati. Se hai iniziato sabato non puoi fermarti venerdì. L’Inter sabato sera si è messa in una situazione antipatica, perché adesso deve andare a Frosinone. Ha festeggiato: se fai il punto col Sassuolo è morto, invece lo tieni in vita. Adesso deve andare a Frosinone: se sabato è andata come è andata e venerdì vince al Sassuolo non hai regalato tre punti, ma nove».