Di Canio: «Inter, quello era rigore due volte. Lautaro? Non ha l’abilità per…»

Di Canio commenta Bayern Monaco-Inter e, in particolare, l’episodio del rigore non concesso ai nerazzurri all’11’. Nel corso di “Champions League Show” l’ex calciatore spiega il proprio punto di vista in merito. Poi aggiunge qualcosa anche sul primo gol subito dall’Inter e sulla marcatura di Lautaro.

GRANDE COME UNA CASA – Paolo Di Canio esprime il proprio parere su un episodio accaduto nel corso di Bayern Monaco-Inter. Nello studio di “Champions League Show” dichiara: «Il fallo di mano in area? Per me è rigore per l’Inter due volte, grande come una casa. Nella dinamica Sadio Mané è già mezzo girato e i polsi sono staccati. Per cui la palla non l’avrebbe presa di faccia frontalmente ma spizzandola. Allora se questo non è rigore significa che può valere tutto. Se un giocatore deve prendere una pallonata in faccia la prende. Stiamo giocando a calcio! Sul primo gol subito dall’Inter, Lautaro Martinez (vedi pagelle) è scivolato. Ma il punto è che l’attaccante è in una zona aperta, dove non c’è una seconda marcatura. Lui per seguire il giocatore del Bayern Monaco è girato di schiena rispetto alla palla, lo vuole tenere e scivola. Lautaro non ha l’abilità per poter marcare tutto quello spazio». Questa l’analisi di Di Canio a Sky Sport 24 sulla rete dell’1-0 subita dall’Inter.