Cannavaro: «Napoli solo dietro all’Inter! Pareggio con valore diverso»

Cannavaro ottiene un altro 1-1 dopo quello di otto giorni fa col Bologna, ma stavolta è un punto d’oro perché trovato al 92′. Al termine della partita col Napoli, su DAZN, l’allenatore dei friulani commenta la lotta salvezza e paragona i partenopei all’Inter.

LA VICINANZA – Fabio Cannavaro è contento per il pareggio in Udinese-Napoli: «Io penso che, al di là dell’aspetto tattico dove un allenatore deve cercare di trovare soluzioni, mi è piaciuto l’atteggiamento. Il Napoli è venuto qui per giocarsi la partita e vincere, sicuramente questo pareggio ha un valore diverso. L’abbiamo fatto contro una grandissima squadra, che per me come giocatori è dietro solo all’Inter. Sicuramente questa soddisfazione è importante per noi, ma perché ci deve servire per le prossime gare: sappiamo che è difficile ma non impossibile».

Cannavaro contento per il pari al 92′ di Udinese-Napoli

LOTTA SALVEZZA – Cannavaro vede l’Inter davanti a tutti – ovviamente – e gli avversari di stasera dell’Udinese: «Sappiamo quanto è forte il Napoli, quanto è difficile giocare contro questa squadra. Sotto il punto di vista della gestione della palla e dell’occupazione degli spazi è una squadra che fa paura. A me è piaciuto molto il primo tempo: siamo stati corti e stretti, andando a finalizzare le occasioni create. Nel secondo tempo avevo detto che i primi quindici minuti erano importanti e che non dovevamo arretrare. Ma quando giochi contro attaccanti come Victor Osimhen ci sta che al primo pallone faccia gol».