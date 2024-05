Sabatini: «Lautaro Martinez? L’Inter non lo vende! Accordo con l’agente»

Sabatini è ottimista rispetto al rinnovo di contratto di Lautaro Martinez, con la trattativa fra l’Inter e il suo agente Camano che avrà sviluppi in settimana. Il giornalista ne parla a Microfono Aperto su Radio Sportiva.

FIRMA QUASI SICURA – Per Sandro Sabatini alla fine Lautaro Martinez prolungherà il contratto: «Non è a rischio il rinnovo, è comunque in discussione. E non credo sia il caso che l’Inter lo venda, perché è il capitano e il capocannoniere nonché uno dei primi cinque attaccanti in circolazione. Non scherziamo: l’Inter non ha nessuna intenzione di vendere Lautaro Martinez, che vuole rimanere all’Inter. È chiaro che la società voleva arrivare a otto milioni, invece la richiesta del giocatore è dodici. Come colmare questo gap, che non è poco? Non lo so. Ci sarà il lavoro del procuratore e anche l’evidenza che fa il suo lavoro ma non contro gli interessi del giocatore, è un accordo fra le parti quello di chiedere uno stipendio congruo rispetto agli altri grandi centravanti in Europa e in Italia. Non è un mistero quanto guadagnino Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic, è normale che Lautaro Martinez chieda uno stipendio all’altezza».

Sabatini sull’Inter campione, oltre che su Lautaro Martinez

IL COMMENTO – Dopo aver parlato della questione rinnovo di Lautaro Martinez, Sabatini si sposta sulla Serie A conclusa domenica sera. E guarda la classifica al netto del recupero Atalanta-Fiorentina: «Alla fine in questo campionato, rispetto alle previsioni di partenza, io credo che alla fine la classifica veda l’Inter con qualche punto in più rispetto a quello che si è verificato in campo col valore dei giocatori. Il Napoli con venti punti in meno rispetto al valore della rosa e il Bologna con qualche punto in più, ma le posizioni sono quelle. Il valore delle squadre, alla fine, si rispecchia nella classifica».