Trevisani provoca: «Lautaro Martinez ha portato borracce ai Mondiali»

Riccardo Trevisani valuta Lautaro Martinez non solo per il campionato, ma anche per le altre competizioni. Il giornalista non ha preso in simpatia l’argentino su Cronache di Spogliatoio.

VALORE – Riccardo Trevisani provoca sull’argentino: «Sulla valutazione di Lautaro Martinez va preso in considerazione che lui ha fatto il porta-borracce ai Mondiali. Devi valutare quello, la Champions League dove ha fatto 12 gol in 44 partite. In ogni stagione ha un buco da due mesi in cui non segna, in nazionale arriva Julian Alvarez e non gioca. Queste cose fanno 12-14 all’anno? No, se dev’essere pagato come LeBron James si lasci andare. Se arriva un’offerta da 100 milioni di euro io il giocatore lo cedo sempre. Non ce n’è uno che non vendi a quella cifra. Ci rifaccio tutta la squadra con competenza»

Trevisani, Lautaro Martinez non è l’MVP

I MIGLIORI – Trevisani nomina i due migliori: «MVP della stagione? Calhanoglu è continuo nella corsa, non sbaglia mai un calcio di rigore, è continuo sempre. Un leader silenzioso dell’Inter, sono un amante della continuità che è la parola chiave di Kroos. Con Inzaghi il turco ha raggiunto una continuità mai conosciuta, ma non all’Inter. In carriera, non era mai stato così in Germania o al Milan. Prima non era così intenso. Il miglior allenatore? Inzaghi, che ha migliorato chiunque. Acerbi, Dimarco e Bastoni che attaccano a destra quando vogliono. L’Inter gioca in un modo unico, ha modificato completamente il gioco rendendo tutti i giocatori mobili»