Calhanoglu: «Rigore? Più pressione perché eravamo sotto! Vicini»

Calhanoglu ha parlato al termine della partita tra Udinese-Inter, match valido per la trentunesima giornata di campionato. Il suo commento davanti ai colleghi di Sky Sport.

ATTENZIONE − Calhanoglu ha commentato così la partita: «Per una volta ho sentito un po’ di pressione, perché eravamo sotto. Ero molto concentrato, perché il portiere è molto grande. Ho cercato di calciare basso ed era difficile pararlo. Sommer me lo dice sempre. Sono contento sicuramente. Scudetto vicino? Quando ti avvicini agli obiettivi l’attenzione diventa sempre più alta. Abbiamo affrontato un Udinese che ci aspettava e ripartiva in contropiede. Hanno segnato con un passaggio mio sbagliato. Nella ripresa siamo entrati bene come a Roma, avevamo fame. Abbiamo voglia di vincere e non mollare, nel calcio può succedere tutto. Noi vogliamo dare sempre il massimo, l’Inter non vuole mai mollare e ciò sarà importante fino alla fine. Ho fatto due-tre tiri verso la porta. Normalmente non faccio errori, ma nel secondo tempo è stato importante non mollare. Importante vincere questa partita. Scudetto al derby? La verità: non mi piace parlare sempre delle altre partite. Ho un bel rapporto con i miei ex compagni, quello che è successo è passato. Ho sofferto in silenzio e sono concentrato con i miei compagni che sono meravigliosi, così come i tifosi.».