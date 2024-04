Udinese-Inter 1-2, LA RISOLVE FRATTESI NEL RECUPERO!

Termina con il punteggio di 1-2 Udinese-Inter, sfida valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato 1-0.

CECCHINO – Sembra aprirsi bene il secondo tempo per l’Inter, che dagli sviluppi di calcio di punizione trova l’1-1 grazie a Carlos Augusto che ribadisce in rete una spizzata di testa di Lautaro Martinez. Tuttavia, dopo un lungo check, il direttore di gara annulla per posizione di fuorigioco. I nerazzurri dimostrano comunque di essere usciti dagli spogliatoi con tutto un altro piglio e dopo un forcing verso l’area bianconera, al 55′ arriva il pareggio: palla morbida di Dimarco per Thuram che tocca di testa e Okoye gli frana addosso. L’arbitro concede calcio di rigore e sul dischetto si presenta il solito Hakan Calhanoglu che, con freddezza, non sbaglia trovando così l’1-1.

PAREGGIO – L’Inter continua ad attaccare per tutto il corso del secondo tempo e ad andare vicino al gol due volte è il subentrato Davide Frattesi: prima con un colpo di testa su cui arriva però leggermente in ritardo, poi su un pallone che gli serve Marcus Thuram a rimorchio dopo una bella azione sulla destra. L’Udinese dà tutto per resistere, tanto che nel finale gioca praticamente in 10 tenendo in campo un Thauvin infortunato per un problema muscolare. I nerazzurri provano con un forcing a cercare il gol del vantaggio, che però non arriva. Anzi, ad arrivare sono i gialli a Benjamin Pavard e Lautaro Martinez che, diffidati, salteranno la partita contro il Cagliari. E invece, quando tutto sembra finito, in pieno recupero l’ultimo assalto dà i suoi frutti: Lautaro Martinez da fuori, miracolo di Okoye che devia sul palo ma Frattesi arriva sul tap-in e ribadisce in rete il gol dell’1-2! RESTA IL +14 SUL MILAN!

UDINESE-INTER 1-2

Samardzic al 40′, rig. Calhanoglu al 55′, Frattesi al 90’+5