Udinese-Inter 1-2, pagelle: Frattesi da tricolore, Mkhitaryan alieno 8

L’Inter vince con il risultato di 2-1 contro l’Udinese dopo una partita incredibile e pazza. Davide Frattesi regala i 3 punti e strappa il 7.5, il migliore però è Henrikh Mkhitaryan. Le pagelle della gara del Bluenergy Stadium.

YANN SOMMER 4 – Subisce un solo tiro, se così può essere chiamato. Non si capisce con Dumfries, non comanda l’area piccola e lascia andare la palla in rete.

Udinese-Inter, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6.5 – Uno dei pochi in squadra che mette la cattiveria giusta. In fase di non possesso alza il pressing sempre ed è efficace.

FRANCESCO ACERBI 5 – Nel primo possesso sbaglia diverse volte, anche troppe, i passaggi, facendo ripartire come vuole l’Udinese. Con la testa da un’altra parte stasera.

CARLOS AUGUSTO 5.5 – Non ha la qualità balistica di Bastoni, ma il suo strapotere fisico gli permette di spaccare in due il centrocampo dell’Udinese appena accenna il pressing. L’unico piccolo problema del suo match è il contrasto sul tiro di Samardzic: perché lasciargli così libero il sinistro?

Udinese-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 4.5 – Sì, è vero, in fase offensiva è una delle sue migliori prestazioni dell’ultimo periodo. Arriva spesso sul fondo e tira anche, l’errore sul gol però è veramente grave. Non aiuta Sommer e lascia il pallone scorrere come se nulla fosse. L’atteggiamento infine è totalmente sbagliato: sembra giochi un’amichevole, tant’è che Inzaghi gli urla nelle orecchie a fine primo tempo.

– dal 67′ MATTEO DARMIAN 6 – Deve allargare le maglie avversarie, si accentra troppo. Non c’è praticamente mai sulla fascia destra. Così l’Udinese ha vita facile nel difendere.

NICOLÒ BARELLA 5.5 – Inspiegabilmente impreciso nei passaggi, anche se non è l’unico oggi. Non è particolarmente ispirato e non entra dentro la partita.

HAKAN CALHANOGLU 6 – Tira tre volte nel primo tempo solamente, trovando un miracoloso Okoye in due occasioni. Il gol subito nasce dal suo ennesimo errore in uscita. Il passaggio è a metà tra Pavard e Dumfries, ne approfitta Pereyra. Sblocca la sua partita con il rigore segnato: decimo gol in campionato.

HENRIKH MKHITARYAN 8 – Nel primo tempo è nettamente il migliore in campo, anche nel secondo. Le occasioni più grandi da gol sono tutte frutto dei suoi scatti a rompere il pressing di Walace. Astuto e sempre un passo avanti rispetto al resto dei giocatori. Salva un gol già fatto su Thauvin recuperandogli tantissimi metri in poco tempo.

– dal 67′ DAVIDE FRATTESI 7.5 – Dopo pochi minuti attacca l’area perfettamente su un cross dalla destra. Sbaglia il tempo dello stacco e non sfrutta una potenziale occasione. Sbaglia ancora andando più avanti rispetto al passaggio di Thuram. Poi segna quando conta, segna ancora un gol decisivo. Verona e Udinese nel destino, GRAZIE DAVIDE!

FEDERICO DIMARCO 6.5 – Sulla sinistra è una scheggia e gioca molto bene. Ha sempre creato, dal cross per Lautaro Martinez a fine primo tempo fino alla palla che porta al rigore subito da Thuram.

– dall’81’ TAJON BUCHANAN S.V.

Inter-Empoli, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 5 – Prova numerosi tagli verso la porta, gioca in verticale e scambia bene con i compagni. Non è però incisivo e si sente tremendamente la sua mancanza in attacco. Batte un colpo quando subisce il rigore nei secondi 45 minuti.

– dall’81’ MARKO ARNAUTOVIC 6.5 – Ha piantato le radici spalle alla porta, ha fatto il tacco per Lautaro Martinez e il resto è storia. Non poteva entrare meglio l’austriaco.

– dal 74′ ALEXIS SANCHEZ 6 – Entra con la sua solita garra mordendo ogni pallone. Chiede la sfera e la riceve sempre, è la mente dell’ultimo forcing nerazzurro.

LAUTARO MARTINEZ 6 – Fa un regalo solo da scartare a Calhanoglu, Okoye gli rovina la festa. Poi di testa colpisce a botta sicura, Okoye ancora fa il fenomeno. Molto sfortunato, nel secondo tempo poi fa la conclusione decisiva parata ancora dal portiere e da cui arriva il gol di Frattesi.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7 – Lui la partita la prepara bene, infatti i numeri lo raccontano. 23 tiri a 3, solo 1 subito in porta e che ha portato al gol di Lazar Samardzic. Il destino sembrava punire l’Inter, ci ha pensato alla fine Davide Frattesi. La mossa Sanchez-Calhanoglu è quella vincente, così come quella Arnautovic-Thuram. I cambi fanno tutta la differenza del mondo e l’allenatore li fa esattamente nel momento giusto. Questi 3 punti hanno anche il marchio di Inzaghi, che tira fuori un’altra perla in una stagione vicina alla perfezione.

Le pagelle degli avversari: l’Udinese di Cioffi

UDINESE – Okoye 7.5; Kristensen 5.5, Bijol 6, Perez 7; Ehizibue 5.5 (Joao Ferreira 6), Zarraga 5.5 (Payero 6), Walace 5, Samardzic 6 (Lovric S.V.) (Ebosele 6), Kamara 6 (Zemura 6); Pereyra 6.5; Thauvin 5.5 All. Cioffi 6