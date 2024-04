Udinese-Inter 1-2, il tabellino della partita della 31ª giornata di Serie A

Udinese-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-2: questo il tabellino della partita valida per la trentunesima giornata di Serie A 2023-2024.

LA CAPOLISTA SE NE VA! – Come contro il Verona, in uno dei principali momenti che hanno indirizzato questa Serie A, in pieno recupero spunta Davide Frattesi. È lui, al 95′, a firmare la vittoria dell’Inter per confermare il +14 sul Milan secondo e mantenere apertissima la possibilità di vincere il titolo nel derby in programma fra due settimane. L’Udinese segna sull’unico tiro in porta, anche se è molto eccessivo definire tale un pallone messo in mezzo a caso da Lazar Samardzic (proprio lui…) e deviato da Carlos Augusto. A inizio ripresa pareggia Hakan Calhanoglu, su netto fallo di Maduka Okoye su Marcus Thuram. Poi match di nuovo a senso unico fino al tap-in di Frattesi dopo il palo di Lautaro Martinez. Festeggiato in maniera memorabile, perché vale oro. Questo il tabellino di Udinese-Inter.

UDINESE-INTER 1-2 – IL TABELLINO

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Pérez, Bijol, T. Kristensen; Ehizibue (62′ Joao Ferreira), Samardzic (62′ Lovric, 82′ Ebosele), Walace, Zarraga (70′ Payero), Kamara (70′ Zemura); Pereyra; Thauvin.

In panchina: Silvestri, Padelli, Success, Tikvic, Kabasele, Giannetti.

Allenatore: Gabriele Cioffi.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries (68′ Darmian), Barella, Calhanoglu (74′ Sanchez), Mkhitaryan (68′ Frattesi), Dimarco (81′ Buchanan); Thuram (81′ Arnautovic), Lautaro Martinez.

In panchina: Di Gennaro, Audero, Sensi, Klaassen, Asllani, Bisseck, Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Marco Piccinini della sezione di Forlì (Vivenzi – Cecconi; Baroni; VAR Serra; A. VAR Abisso).

Gol: 40′ Samardzic (U), 55′ rig. Calhanoglu, 95′ Frattesi.

Ammoniti: Pereyra (U), Pavard, Lautaro Martinez (I).

Recupero: 3′ PT, 8′ ST.