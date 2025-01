Inter, si riparte! Domani la ripresa. Difesa nel mirino: infortuni e gestione del turnover

Dopo due giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi per smaltire la delusione della sconfitta subita al 93′ minuto contro il Milan nella finale di Supercoppa Italiana, l’Inter torna ad allenarsi ad Appiano Gentile. Sarà necessario fare il punto della situazione riguardo gli infortunati, soprattutto in difesa (il reparto più colpito), in vista della trasferta di Venezia.

SI RITORNA – Domani l’Inter riprenderà ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo due giorni di riposo. L’obiettivo è chiaro: lasciarsi alle spalle il passo falso e riprendere la corsa in campionato con una vittoria nella trasferta di Venezia, prevista per domenica pomeriggio. Una gara fondamentale per ritrovare fiducia e continuità, necessarie per inseguire gli obiettivi stagionali. La difesa, uno dei reparti chiave per il gioco di Inzaghi, continua a fare i conti con le assenze e la gestione fisica dei giocatori. Gli ultimi mesi hanno visto il reparto arretrato colpito da diversi infortuni, ma la situazione sembra ora migliorare. La “buona” notizia è che l’unico indisponibile sarà Francesco Acerbi. In ogni caso lo staff di Inzaghi vorrà evitare ogni rischio inutile, soprattutto con il calendario fitto che attende i nerazzurri. La reazione dell’Inter, a partire dalla solidità della difesa, sarà la chiave per ritrovare equilibrio e fiducia nel prosieguo della stagione.

L’Inter recupera pezzi in difesa! Così contro il Venezia

IPOTESI DIFENSIVA – Per la sfida contro il Venezia, Inzaghi dovrà dunque studiare un assetto difensivo che garantisca solidità senza compromettere la condizione fisica dei suoi giocatori. L’ipotesi più probabile è un terzetto composto da Yann Bisseck a destra, con Stefan de Vrij al centro e Alessandro Bastoni a sinistra. Altrimenti l’alternativa sarà quella di spostare l’italiano al centro, con l’inserimento di Carlos Augusto sul centro-sinistra, consentendo dunque a de Vrij di riposare dopo la Supercoppa Italiana. Tra le alternative a disposizione c’è sempre il versatile Matteo Darmian, capace di ricoprire diversi ruoli in difesa.