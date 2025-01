Frattesi, l’Inter fa il prezzo ma cessione surreale! In Serie A nessuno può permetterselo – SI

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare di Davide Frattesi e del poco spazio trovato fin qui all’Inter, c’è chi addirittura ipotizza addirittura una cessione in Serie A. A spiegare la verità riguardo la questione legata al Nazionale azzurro è stato anche Alfredo Pedullà durante l’edizione di Sportitalia Calciomercato.

CESSIONE SURREALE – Davide Frattesi via dall’Inter, ma chi lo dice? Il club nerazzurro fissa il prezzo del suo cartellino, ma non lo mette di certo in vendita. Nelle ultime ore si è parlato di Roma, Tottenham, ma chi ha la forza economica di poter accontentare i nerazzurri? A chiarire tutta la situazione legata al centrocampista italiano ci ha pensato anche Alfredo Pedullà, che ribadisce l’intenzione dell’Inter che non ha mai messo il calciatore sul mercato: «L’Inter non ha intenzione di aprire ad eventuali contropartite per Davide Frattesi, che i nerazzurri valutano 50 milioni. Per me a 50 milioni l’affare è chiuso. L’Inter dice: Frattesi vuole giocare di più? Va bene, Inzaghi ha tre centrocampisti intoccabili e capiamo che lui voglia giocare di più. Se qualcuno dovesse offrire 50 milioni o 45 milioni più bonus ci faranno la cortesia di darci il tempo di trovare un sostituto. Ma ad oggi parliamo di cose surreali, perché in Italia non vedo nessuno che possa presentarsi con quella cifra».