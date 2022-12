Inter-Napoli, 9/11 di formazione per Inzaghi come l’Atalanta: le scelte – CdS

Per Inter-Napoli Inzaghi riparte… dall’Atalanta. L’allenatore sembra intenzionato a schierare quasi gli stessi visti a Bergamo prima della sosta: le scelte le riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.

FOTOCOPIA O QUASI – Per Inter-Napoli c’è da attendersi una formazione molto simile a quella del primo blocco di stagione, almeno lato Simone Inzaghi. Rispetto a Luciano Spalletti, che ha da fare una sola scelta (vedi articolo), il tecnico di casa ha qualche dubbio in più. Il Corriere dello Sport dà in vantaggio Francesco Acerbi su Stefan de Vrij (vedi articolo) e il recuperato Henrikh Mkhitaryan su Marcelo Brozovic (vedi articolo), con Hakan Calhanoglu ancora davanti alla difesa. Non viene citato André Onana, che però è un nome ovvio per Inter-Napoli essendo già tornato fra i pali nelle amichevoli con Reggina e Sassuolo. Rispetto alla partita di Reggio Emilia l’unica modifica dovrebbe essere Denzel Dumfries per Raoul Bellanova. L’olandese deve crescere di condizione dopo i Mondiali ma può partire dal 1′, con Federico Dimarco a sinistra. In attacco Edin Dzeko e Romelu Lukaku più di Lautaro Martinez, appena tornato. Rispetto all’Atalanta, ultima prima della sosta, cambiano proprio il Toro per Big Rom e de Vrij per Acerbi. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Napoli, secondo il Corriere dello Sport: Onana; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko.