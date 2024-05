Ballardini: «Se il Sassuolo gioca da squadra limita anche l’Inter»

Davide Ballardini è andato in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Inter. L’allenatore ha introdotto in questo modo la partita contro la capolista.

La corsa salvezza, che cosa non sta andando?

A Verona eravamo arrivati due giorni prima. Non era facile per tutti. A Salerno abbiamo fatto errori gravi, avevamo fatto noi la partita. Io sono certo, la nostra storia dice questo, che faremo il nostro meglio per far sì che le cose migliorino. Stiamo vivendo una grande sofferenza tutti. Il dispiacere è uno stimolo per dare la spinta e fare meglio. Anche a Firenze o contro il Lecce abbiamo fatto fatica, non ci è riuscito nulla di quello che volevamo fare.

Manca Berardi contro l’Inter, qualcuno lo può sostituire?

Per me noi siamo tutti Berardi. Tutti noi dobbiamo fare quel qualcosa in più, dallo staff tecnico ai giocatori. Chiaro che Berardi è importante, ma non c’è. Noi dobbiamo fare qualcosa in più per far sì che non si parli di Berardi. Per me non è un fatto di punti deboli dell’Inter, è il nostro.

L’Inter ha punti deboli?

Se il Sassuolo gioca da squadra, con personalità e con la capacità di lottare. L’Inter ha giocatori straordinari, ma se tu in zona di palla porti tanti giocatori li limiti. Questo è quello che devi fare soprattutto contro l’Inter. Se giochi con personalità quando puoi giocare, se porti tanti giocatori in difesa limiti anche una squadra come l’Inter. Ieri ho visto il 2-1 di Berardi contro l’Inter a San Siro. Quelle sono per chi ama il gioco. Vedere quei momenti è un piacere, come vedere una bella scena di un film. Un campione che tratta la palla e fa cose straordinarie.

Qualche sistemazione in campo?

Thorstvedt è un gran giocatore, ma non c’è. Abbiamo Racic, Lipani, Obiang, Boloca. Sono quelli che possono sostituirlo. Chiaro che fai fatica a sostituire un giocatore così, abbiamo però anche altri. Lipani diventerà un giocatore importante.