Osimhen-Kvaratskhelia, la coppia d’oro del Napoli pronta per l’Inter – CdS

Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia sono una coppia devastante e l’Inter li attende. La coppia del Napoli ha realizzato quindici reti, stabilendo un record per quanto riguarda il campionato italiano.

COPPIA D’ORO CON VISTA INTER – Il Napoli di Luciano Spalletti può puntare su due stelle nel reparto offensivo, ovvero Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Insieme hanno contribuito a ben 15 delle 37 reti realizzate dai partenopei in campionato. La fase offensiva di Spalletti, poi, può contare anche sul contributo di Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone, ma son ben 16 i marcatori del Napoli quest’anno. In più, Osimhen è a quota 9 reti in campionato, con ben 7 reti nelle ultime 6. Kvaratskhelia, invece, ha sorpreso per l’impatto devastante. Il Napoli è pericoloso anche perché, se uno non riesce a segnare, ci sarà sempre un altro a risolvere la situazione.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini