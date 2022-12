FOTO − Inter, per il 2023 è solo questione di ore: Lukaku indica la strada

Il 2023 si avvicina, è ormai soltanto questione di ore all’avvento del nuovo anno. Anche l’Inter avvisa i propri tifosi con Romelu Lukaku che indica il miglior tragitto

2023 IS COMING − Il nuovo anno è alle porte. Manca sempre meno all’avvento del 2023, anno, si spera, ricco di soddisfazioni per i colori dell’Inter. Romelu Lukaku, ormai rientrato a pieno regime dopo la delusione Mondiale e i vari problemi fisici, si erge e capo popolo nerazzurro e indici la miglior strada da intraprendere in vista del nuovo anno.

Il 4 gennaio si avvicina, la sfida col Napoli inaugurerà l’anno.