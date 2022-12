Brozovic sempre a parte, per Inter-Napoli assetto confermato – CdS

Brozovic ha fatto rientro in anticipo all’Inter, in vista del big match contro il Napoli del prossimo 4 gennaio. Il Corriere dello Sport esclude però un suo impiego nella partitissima, considerato che fino a ieri si è allenato a parte.

ANCORA FUORI – Di nuovo rinviato il ritorno da titolare di Marcelo Brozovic (esclusa la Croazia). Con l’Inter non scende in campo dal 1′ dalla disastrosa trasferta di Udine (18 settembre) e dalla panchina è previsto che inizi anche col Napoli. Il Corriere dello Sport, oltre a segnalare come anche ieri il numero 77 abbia lavorato a parte, dà Simone Inzaghi con le idee chiare in vista dello scontro diretto. Ossia: Hakan Calhanoglu davanti alla difesa con Nicolò Barella e il recuperato Henrikh Mkhitaryan (vedi articolo) come interni. Per Brozovic superato comunque il problema fisico accusato nel corso della semifinale Argentina-Croazia ai Mondiali.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona