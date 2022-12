Mkhitaryan, allarme rientrato! Le condizioni in vista di Inter-Napoli – CdS

Mkhitaryan è uscito al 48′ nell’amichevole col Sassuolo per un leggero problema fisico. Il Corriere dello Sport tranquillizza: da Appiano Gentile non arrivano particolari preoccupazioni in vista di Inter-Napoli.

PROBLEMA RISOLTO – La lombalgia che ha fermato Henrikh Mkhitaryan appare ormai alle spalle. C’era inevitabilmente paura, a pochi giorni da Inter-Napoli, quando l’armeno è uscito al 48′ (appena iniziata la ripresa) contro il Sassuolo. Nelle ore successive, racconta il Corriere dello Sport, l’allarme è rientrato e Simone Inzaghi ha fatto bene a non voler correre rischi. Ieri ad Appiano Gentile Mkhitaryan ha fatto un normale lavoro di scarico, così come chi ha giocato almeno un tempo giovedì. Prima di Inter-Napoli ci saranno ancora quattro allenamenti, ma la presenza non sembra essere in discussione. Con Mkhitaryan che potrebbe regolarmente essere in campo dal 1′.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona