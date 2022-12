Inter-Napoli, big match anche nei numeri: tutto esaurito a San Siro – CdS

Tra quattro giorni l’Inter torna in campo in campionato contro il Napoli. Atteso anche il pubblico nerazzurro, che a giudicare dall’affluenza non vede l’ora di tornare a riempire gli anelli di San Siro.

PRESENTE – L’Inter torna in campo col Napoli e assieme ai giocatori torna anche il pubblico di San Siro. I dati dicono che il 4 gennaio sono previste almeno 75 mila persone, considerata anche la grande presenza dei tifosi partenopei, già presenti in massa il 18 settembre, quando la squadra di Luciano Spalletti vinse contro il Milan. Si va quindi verso il tutto esaurito, che i nerazzurri hanno ottenuto già due volte quest’anno, nei match contro Roma e Barcellona.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona