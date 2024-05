Il Como torna in Serie A! E ringrazia (anche) il gol di un prestito Inter

Ci sarà un altro derby regionale per l’Inter nella prossima Serie A: quello col Como. I lariani, pur non battendo il Cosenza, hanno conquistato la promozione chiudendo al secondo posto in Serie B.

IN TRIONFO – Mentre l’Inter batteva 0-5 il Frosinone, si completava la stagione regolare di Serie B. Con il verdetto principale della seconda squadra promossa in Serie A: il Como, che accompagna il Parma in attesa di chi vincerà i play-off. I lariani non vanno oltre l’1-1 in casa contro il Cosenza, gol di Gennaro Tutino al 30′ per gli ospiti e pareggio di Simone Verdi al 74′ su rigore, ma possono festeggiare perché il Venezia (terzo in classifica) perde 2-1 sul campo dello Spezia e non riesce ad accorciare dal -2.

Como in Serie A: un ritorno atteso da ventuno anni

DI RITORNO – Il Como non giocava in Serie A dalla stagione 2002-2003. Lì, con una squadra che ebbe tanti problemi, chiuse al penultimo posto con ventiquattro punti. Perdendo entrambe le partite con l’Inter: 0-2 al Sinigaglia (con un eurogol di Alvaro Recoba) e 4-0 al Meazza. Ora deve ringraziare un prestito proprio dei nerazzurri: Francesco Pio Esposito, che ha realizzato il gol del momentaneo pareggio dello Spezia col Venezia. Ossia il momento in cui – ufficialmente – il Como si è ripreso il secondo posto e non l’ha più mollato.